Брошенный "Опель" хотят убрать с улицы Планерной власти Твери
Соответствующее предприсание размещено на сайте администрации
Власти Твери хотят эвакуировать брошенный "Опель" Фото: администрация Твери
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Брошенный автомобиль серого цвета, марки "Опель", без регистрационного знака выявили в ходе проверки власти Твери. Бесхозяйная иномарка стоит на пересечении 1-го переулка Вагонников и улицы Планерной в Заволжском районе.
Собственнику необходимо своими силами и за свой счет, в течение 30 дней, эвакуировать или переместить транспортное средство на спецстоянку или утилизировать в случае прекращения его эксплуатации.
Если в установленный срок автомобиль не будет убран, то его эвакуируют за счет средств администрации. Расходы собственнику придется возместить.
ИСТОЧНИК KP.RU