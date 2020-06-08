Брошенный "Опель" хотят убрать с улицы Планерной власти Твери

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:24:29+03:00

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Брошенный автомобиль серого цвета, марки "Опель", без регистрационного знака выявили в ходе проверки власти Твери. Бесхозяйная иномарка стоит на пересечении 1-го переулка Вагонников и улицы Планерной в Заволжском районе.

Собственнику необходимо своими силами и за свой счет, в течение 30 дней, эвакуировать или переместить транспортное средство на спецстоянку или утилизировать в случае прекращения его эксплуатации.

Если в установленный срок автомобиль не будет убран, то его эвакуируют за счет средств администрации. Расходы собственнику придется возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU