2020-06-08T17:17:03+03:00
Общество

Жителям Твери выдавали займы с нарушением закона

Кредитная организация нарушила закон о рекламе
Виктория ТУШКОВА
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За распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг положены штрафы.За распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг положены штрафы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нарушения в работе одной из кредитных организаций обнаружили тверские антимонопольщики.

В апреле 2020 года специалисты Тверского управления Федеральной антимонопольной службы обнаружили в Твери наружную рекламу о предоставлении займов. В рекламной информации не было ни слова об организации, которая эти займы предоставляет.

- Это нарушает требования части 1 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», - пояснили в Тверском УФАС. - Выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Кстати, за распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг положены штрафы. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП, граждан штрафуют на 2 -2,5 тысячи рублей; должностных лиц - на 4 - 20 тысяч рублей; и юридических лиц – на 100 - 500 тысяч рублей.

Если вы увидели недостоверную рекламу, сообщите в антимонопольную службу по телефону: 8 (4822) 32-08-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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