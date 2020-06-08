Жителям Твери выдавали займы с нарушением закона

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушения в работе одной из кредитных организаций обнаружили тверские антимонопольщики.

В апреле 2020 года специалисты Тверского управления Федеральной антимонопольной службы обнаружили в Твери наружную рекламу о предоставлении займов. В рекламной информации не было ни слова об организации, которая эти займы предоставляет.

- Это нарушает требования части 1 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», - пояснили в Тверском УФАС. - Выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Кстати, за распространение ненадлежащей рекламы финансовых услуг положены штрафы. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП, граждан штрафуют на 2 -2,5 тысячи рублей; должностных лиц - на 4 - 20 тысяч рублей; и юридических лиц – на 100 - 500 тысяч рублей.

Если вы увидели недостоверную рекламу, сообщите в антимонопольную службу по телефону: 8 (4822) 32-08-32.

ИСТОЧНИК KP.RU