МЧС предупреждает, что жителей Твери ожидает жара +30

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:20:56+03:00

Такая погода будет с 8 по 11 июня

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В ближайшие дни, с 8 по 11 июня, на территории Тверской области ожидается жаркая погода. Об этом ГУ МЧС по Тверской области предупредило в сообщениях, разосланных жителям региона.

- В течение этих дней ожидается жара + 30 градусов. Будьте бдительны и осторожны. Телефон спасения 101 и 112. Телефон доверия (4822) 39-99-99, - значится в сообщении.

Добавим, атмосферное давление ожидается довольно ровное: 752-754 мм рт. ст. Дожди не исключены, но они уже совсем другие: ливневые и скоротечные, иногда с грозами. Большую часть времени над нами будут малооблачное небо и жаркое солнце: погода как в Калифорнии!

ИСТОЧНИК KP.RU