Комплект автомобильных колес украли из гаража жителя Твери
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 38-летний местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный сорвал навесной замок на входной двери гаража и похитил оттуда комплект автомобильных колес на дисках. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.
На месте сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника.
В ходе розыска установлено, что к краже причастен ранее судимый неработающий 41-летний житель Твери. В полиции подозреваемый пояснил, что похищенное имущество он продал, а деньги потратил.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU