Комплект автомобильных колес украли из гаража жителя Твери

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:27:39+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 38-летний местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный сорвал навесной замок на входной двери гаража и похитил оттуда комплект автомобильных колес на дисках. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.

На месте сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, наметили пути отхода злоумышленника.

В ходе розыска установлено, что к краже причастен ранее судимый неработающий 41-летний житель Твери. В полиции подозреваемый пояснил, что похищенное имущество он продал, а деньги потратил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU