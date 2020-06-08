В Тверской области водитель пострадал после столкновения с опорой ЛЭП
Угрозы его жизни нет
В ДТП под Тверью пострадал пьяный водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 8 июня на 20-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка в Калининском районе Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 2111", врезался в опору ЛЭП и получил травмы.
Пострадавший доставлен в больницу. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU