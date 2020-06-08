2020-06-08T16:06:22+03:00
Общество

В Тверской области проголосовать по Конституции можно будет и очно, и заочно

Предусмотрены разные форматы
Александр ЖМУЛИН
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День очного общероссийского голосования за или против нововведений в Конституцию РФ назначен на 1 июля. Фото: Александр Земляниченко/ТАССДень очного общероссийского голосования за или против нововведений в Конституцию РФ назначен на 1 июля. Фото: Александр Земляниченко/ТАСС
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Как известно, день общероссийского голосования "за" или "против" изменений в Конституции РФ, инициированных президентом Владимиром Путиным, назначено на 1 июля - с 8:00 до 20.00.

Как ранее в телеэфире объявил губернатор Игорь Руденя, в нашем регионе для голосования будут организовано 1155 избирательных участков. Там будет проводиться регулярная дезинфекция.

Все сотрудники участков и граждане, пришедшие на голосование, обязаны будут пройти проверку температуры, а также обеспечены масками и перчатками.

В связи с пандемией в Верхневолжье, как и в других регионах, предусмотрены новые форматы, обеспечивающие удобство и безопасность здоровья. Это голосование до дня голосования, вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»).

Голосование до дня голосования будет проводиться на участке для голосования с 25 до 30 июня. В эти же дни, а также 1 июля можно голосовать заочно. Такой способ расчитан на граждан, которые не могут выйти из дома. Заявлений для этого не потребуется, достаточно звонка или обращения в комиссию, сделанного с 16 июня до 17:00 1 июля. С 5 июня до 14.00 21 июня соответствующее обращение можно подать через портал Госуслуг.

Для организации голосования на дому комиссия выезжает в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если участник голосования не будет против.

Будет широко применяться и механизм «Мобильный избиратель». С 5 и по 21 июня заявление для голосования по месту нахождения можно подать через портал Госуслуг, МФЦ, территориальные комиссии. С 16 по 21 июня прием заявлений для голосования по месту нахождения будет организован и во всех участковых комиссиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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