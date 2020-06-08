Опубликован график доставки пенсий в предпраздничные дни в Тверской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:41:01+03:00

Пенсии в некоторые почтовые отделения доставят раньше обычного. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расписание доставки пенсий меняется из-за празднования Дня России и торжеств в честь 75-летия Победы

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День России празднуется 12 июня, это национальный праздничный выходной, а потому пенсии и другие социальные выплаты в некоторые почтовые отделения доставят раньше обычного.

Дата некоторых выплат также изменится в этом месяце в связи с празднованием Дня Победы. Напомним, из-за коронавируса торжества в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне были перенесены с 9 мая на 24 июня.

Этот день (24 июня - среда) будет выходным.

График уже согласован, его обнародовало Тверское отделение Пенсионного фонда РФ. Пенсии и другие социальные выплаты будут доставлены:

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ИСТОЧНИК KP.RU