2020-06-08T15:41:34+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина до смерти забил супругу в Тверской области

Подозреваемый арестован
Ольга ТРОФИМОВА
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В отношении фигуранта возбуждено уголовное делоВ отношении фигуранта возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в Кимрах 29 мая. По версии следствия, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сильно избил супругу. С полученными травмами женщина оказалась в реанимационном отделении больницы, где спустя несколько дней скончалась.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области в отношении 48-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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