Жительница Твери перевозила на автомобиле крупную партию наркотиков

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:22:32+03:00

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Автомобиль "Черри" под управлением 30-летней жительницы Твери остановили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Конаковскому району.

При досмотре под пассажирским сиденьем полицейские обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,64 грамма, что относится к крупному размеру.

В полиции владелица автомобиля не стала отрицать свою вину и призналась, что хранила наркотик для личных нужд без цели сбыта.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых злоумышленницей был приобретен наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU