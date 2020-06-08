Жительница Твери перевозила на автомобиле крупную партию наркотиков
Автомобиль "Черри" под управлением 30-летней жительницы Твери остановили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Конаковскому району.
При досмотре под пассажирским сиденьем полицейские обнаружили полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом.
Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,64 грамма, что относится к крупному размеру.
В полиции владелица автомобиля не стала отрицать свою вину и призналась, что хранила наркотик для личных нужд без цели сбыта.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых злоумышленницей был приобретен наркотик.
ИСТОЧНИК KP.RU