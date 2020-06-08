2020-06-08T14:29:38+03:00
Происшествия

Двое мужчин в Твери украли 39 мусорных контейнеров

Ущерб составил 130 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин воровали мусорные контейнеры в ТвериДвое мужчин воровали мусорные контейнеры в ТвериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился представитель компании по вывозу мусора и его утилизации и сообщил о краже 39 металлических мусорных контейнеров. Материальный ущерб составил 130 000 рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проверили возможные места сбыта украденного имущества и установили марку автомобиля, на котором осуществлялась перевозка контейнеров. Выяснилось, что к краже могут быть причастны неработающие жители Твери в возрасте 28 и 29 лет.

Злоумышленников задержали по месту жительства. Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что сдали контейнеры на металлолом, а деньги потратили.

По части 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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