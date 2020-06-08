В Тверской области подросток убил мужчину на автобусной остановке

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:52:44+03:00

ЧП произошло на автобусной остановке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Преступление было совершено днём, 7 июня, в поселке Куженкино-1 Бологовского района Тверской области.

Находясь на автобусной остановке на улице Советской, 16-летний подросток до смерти забил руками и ногами 28-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователем, совместно с сотрудниками УМВД России по Тверской области, задержан подозреваемый в совершении преступления, допрошены свидетели.

- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU