В Тверской области провели более 80 000 лабораторных исследований на коронавирус
В Тверской области увеличены объемы тестирования заболевших коронавирусом. На сегодняшний день подтверждено 2147 случаев заболевания, 91 - за минувшие сутки. По данным оперштаба, увеличение количества зоболевших происходит за счет развития в регионе диагностической базы, увеличения объемов тестирования, оперативности подтверждения результатов исследований.
За минувшие сутки на коронавирус в Тверской области обследовано 419 человек. Всего на 8 июня с начала пандемии тесты сдали 80360 человек.
Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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