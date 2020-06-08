2020-06-08T12:46:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области провели более 80 000 лабораторных исследований на коронавирус

За сутки обследовано 419 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТОВ Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТО
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В Тверской области увеличены объемы тестирования заболевших коронавирусом. На сегодняшний день подтверждено 2147 случаев заболевания, 91 - за минувшие сутки. По данным оперштаба, увеличение количества зоболевших происходит за счет развития в регионе диагностической базы, увеличения объемов тестирования, оперативности подтверждения результатов исследований.

За минувшие сутки на коронавирус в Тверской области обследовано 419 человек. Всего на 8 июня с начала пандемии тесты сдали 80360 человек.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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