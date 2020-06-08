Убившую мужа жительницу Тверской области осудили на восемь лет

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:29:24+03:00

Женщину осудили на восемь лет Фото: архив "КП"

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Перед судом предстала 45-летняя жительница Весьегонского муниципального округа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина поссорилась с супругом, который на просьбу жены растопить печь ответил отказом. Тогда подсудимая взяла нож и ударила мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU