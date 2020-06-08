Убившую мужа жительницу Тверской области осудили на восемь лет
Перед судом предстала 45-летняя жительница Весьегонского муниципального округа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина поссорилась с супругом, который на просьбу жены растопить печь ответил отказом. Тогда подсудимая взяла нож и ударила мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU