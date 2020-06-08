В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:45:50+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 92 человек. Общее количество зараженных на 8 июня составило - 2147. После заболевания выздоровели 1429 человек (+7 за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

677 пациентов (+85 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончался 41 человек (0 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 769 случаев, далее идут Кимры - 445 зараженных и Конаковский район -193.

По стране зафиксировано 8985 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU