Три человека пострадали в ДТП с лосем в Тверской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:45:13+03:00

В ДТП с лосем пострадали три человека Фото: архив "КП"

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Авария произошла поздно вечером, 5 июня, на 215-м км автодороги М-9 "Балтия" в Зубцовском райое Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель автомобиля "Ниссан Санни", двигаясь в сторону Ржева, не выбрал безопасную скорость, наехал на лося, и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля – 23-летний молодой человек и 17-летняя девушка, с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU