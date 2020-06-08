Три человека пострадали в ДТП с лосем в Тверской области
С полученными травмами они госпитализированы
В ДТП с лосем пострадали три человека Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Авария произошла поздно вечером, 5 июня, на 215-м км автодороги М-9 "Балтия" в Зубцовском райое Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель автомобиля "Ниссан Санни", двигаясь в сторону Ржева, не выбрал безопасную скорость, наехал на лося, и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля – 23-летний молодой человек и 17-летняя девушка, с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU