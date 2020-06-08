8 Июнь 2020 2020-06-08T09:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области спасатели продолжают дезинфекцию общественных мест. Она проводится регулярно с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В парках и зонах отдыха обрабатываются малые архитектурные формы, детские площадки, входные группы и лестничные марши в жилых домах, зданиях, предприятиях и организациях.

В минувшие выходные силами МЧС была проведена обработка в парке Победы на улице Калинина в Красном Холме, на железнодорожных станциях в Фировском районе, на остановочных павильонах в Кимрском районе и Вышневолоцком городском округе, в ГБУЗ ТО «МДТС» в Торжокском районе, на территории детского дома в Удомельском городском округе.

Для дезинфекции применяются специальные средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, безопасные для людей и животных.

Также, комплекс профилактических мероприятий проводится во всех пожарно-спасательных частях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU