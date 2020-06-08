Двое жителей Тверской области стали жертвами мошенников на сайте бесплатных объявлений

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летний житель Твери стал жертвой мошенников после того, как на одном из сайтов бесплатных объявлений увидел объявление о продаже автомобильных дисков. Молодой человек договорился с продавцом о покупке и перевел ему требуемую сумму. Далее связь с продавцом прервалась, а его учетная запись была заблокирована. Ущерб составил 22 000 рублей.

Еще одно заявление в полицию поступило от 42-летней женщины, которая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, сообщил о намерении купить недвижимость и перевести аванс за покупку.

Женщина пошла к банкомату и выполнила ряд операций под контролем "покупателя". После чего с ее карты произошло списание более 20 тысяч рублей.

Звонивший перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU