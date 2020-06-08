2020-06-08T08:43:39+03:00
Общество

Более 700 беременных женщин получили выплаты на питание в Тверской области

Ее размер составляет 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Выплаты на питание получила 741 беременная женщинаВыплаты на питание получила 741 беременная женщинаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области за получением денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием обратилась 741 беременная женщина. Компенсация предоставляется в рамках нацпректа "Демография" с начала 2020 года. Ее размер составляет 2000 рублей.

В целом на обеспечение выплат в региональном бюджете на этот год заложено 9,3 млн рублей. Получить деньги на питание могут беременные женщины, состоящие на диспансерном учете по беременности в медицинских организациях Тверской области, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории региона не менее трех лет.

Существенное условие - размер среднедушевого дохода в семье не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области на дату обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

Для получения выплат необходимо обращаться в центры социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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