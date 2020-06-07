В Тверь едет глава МЧС Евгений Зиничев
В понедельник, 8 июня 2020 года, Тверь должен посетить глава МЧС России, генерал-полковник Евгений Зиничев. На сайте администрации Твери опубликовано официальное распоряжение о временном прекращении парковки транспорта на ряде улиц в связи с визитом министра в регион.
С 7:00 на неопределённое время (до окончания мероприятий, связанных с визитом Зиничева) будут перекрыты следующие участки:
- набережная Тьмаки (от улицы Бебеля до Троицкой);
- улица Андрея Дементьева (участок от улицы Советской до улицы Рыбацкой);
- улица Рыбацкая (от здания Главпочтамта до улицы Андрея Дементьева).
Напомним, Евгений Зиничев руководит МЧС России с мая 2018 года. При его руководстве была повышена зарплата спасателям и началась замена устаревшей техники. Он стал одним из тех, кто сохранил свой пост в новом кабинете министров Михаила Мишустина.
ИСТОЧНИК KP.RU