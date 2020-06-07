В Тверь едет глава МЧС Евгений Зиничев

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:28:42+03:00

В связи с его визитом перекроют ряд улиц

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В понедельник, 8 июня 2020 года, Тверь должен посетить глава МЧС России, генерал-полковник Евгений Зиничев. На сайте администрации Твери опубликовано официальное распоряжение о временном прекращении парковки транспорта на ряде улиц в связи с визитом министра в регион.

С 7:00 на неопределённое время (до окончания мероприятий, связанных с визитом Зиничева) будут перекрыты следующие участки:

- набережная Тьмаки (от улицы Бебеля до Троицкой);

- улица Андрея Дементьева (участок от улицы Советской до улицы Рыбацкой);

- улица Рыбацкая (от здания Главпочтамта до улицы Андрея Дементьева).

Напомним, Евгений Зиничев руководит МЧС России с мая 2018 года. При его руководстве была повышена зарплата спасателям и началась замена устаревшей техники. Он стал одним из тех, кто сохранил свой пост в новом кабинете министров Михаила Мишустина.

ИСТОЧНИК KP.RU