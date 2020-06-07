2020-06-07T15:45:08+03:00
Общество

Пугающие плакаты нарисовали тверские студенты-дизайнеры

Студенты третьего курса "Венециановки" участвовали в конкурсе "Охрана окружающей среды"
Виктория ТУШКОВА
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Плакаты призывают обратить внимание на серьёзные проблемы современности. Фото: Тверское художественное училище имени ВенециановаПлакаты призывают обратить внимание на серьёзные проблемы современности. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова
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Мотылёк, распадающийся на части прямо в полёте, милый зайчишка, чья шкурка вся в заплатках или силуэт рыбы, на которую, кажется, надет противогаз. Нет, это не кадры из артхаусного фильма ужасов. Это плакаты, которые сделали талантливые студенты третьего курса Тверского художественного училища имени Венецианова.

Будущие художники-дизайнеры сотворили целую серию плакатов на тему экологии для участия в конкурсе "Охрана окружающей среды", организованном Волжской природоохранной прокуратурой.

Выглядят многие из их творений, как сейчас говорят, крипово. Что, пожалуй, вполне оправданно, ведь цель подобного творчества - "зацепить", вызвать к ней эмоции, а значит сочувствие или возмущение происходящим.

Плакаты призывают обратить внимание на такие серьёзные проблемы современности, как загрязнение воды и воздуха, тестирование косметики на животных и жестокое обращение с ними, и даже проблемы женского репродуктивного здоровья.

Победители конкурса уже определены. Это Анна Фомина (1-е место), Дмитрий Сипейкин (2-е место) и Алла Кузьмина (2-е место), Анна Крандач и Екатерина Малинкина (3-е место). В училище их ждут переданные природоохранными прокурорами подарки.

А какой плакат больше всего нравится вам?

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

Пугающие плакаты про экологию нарисовали тверские студенты-дизайнеры. Фото: Тверское художественное училище имени Венецианова

ИСТОЧНИК KP.RU

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