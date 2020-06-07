2020-06-07T13:33:42+03:00
Происшествия

В Тверской области перевернулась машина, погибла молодая женщина

Пострадали водитель и пассажир, сидевший спереди
Виктория ТУШКОВА
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В аварии погибла пассажирка, сидевшая сзади. Фото: УГИБДД по Тверской области.В аварии погибла пассажирка, сидевшая сзади. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Дорожная авария со смертельным исходом, во которую попал автомобиль "Дэу Нексия", произошла в Максатихинском районе, на 50-м километре дороги Рамешки-Максатиха.

По информации областной Госавтоинспекции, машина ехала в деревню Кожино Максатихинского района из Москвы.

По каким-то причинам водитель (мужчина 1988 года рождения) не справился с управлением и "Нексия" перевернулась. Сообщается, что признаков употребления алкоголя у водителя не было.

Травмы в аварии получили водитель и мужчина 1977 года рождения, сидевший на переднем пассажирском сидении. угрозы их жизни нет.

Погибла в аварии женщина 1984 года рождения. Она ехала сзади, за передним пассажирским сидением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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