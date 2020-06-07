В Тверской области перевернулась машина, погибла молодая женщина
Дорожная авария со смертельным исходом, во которую попал автомобиль "Дэу Нексия", произошла в Максатихинском районе, на 50-м километре дороги Рамешки-Максатиха.
По информации областной Госавтоинспекции, машина ехала в деревню Кожино Максатихинского района из Москвы.
По каким-то причинам водитель (мужчина 1988 года рождения) не справился с управлением и "Нексия" перевернулась. Сообщается, что признаков употребления алкоголя у водителя не было.
Травмы в аварии получили водитель и мужчина 1977 года рождения, сидевший на переднем пассажирском сидении. угрозы их жизни нет.
Погибла в аварии женщина 1984 года рождения. Она ехала сзади, за передним пассажирским сидением.
ИСТОЧНИК KP.RU