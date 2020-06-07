Новый пушкинский музей может появиться в Погорелом Городище в ста километрах от Твери

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:22:16+03:00

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В селе Погорелое Городище (Зубцовский район Тверской области, около 100 км от Твери) может появиться новый пушкинский музей.

Для музея уже собрана уникальная коллекция из более 500 экспонатов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгия Василевича.

Георгий Василевич рассказал, что коллекцию начали собирать два года назад поэтесса Карина Филлипова (сейчас её нет в живых) и художник Борис Диодоров.

Изначально они хотели сделать музей не в столице, а в Тверской области, в Погорелом Городище. Дело в том, что именно в этом селе Пушкин когда-то нашёл важный для него документ - грамоту, которая подтверждала, что предки великого поэта сражались на литовской границе, она походила недалеко от Погорелого Городища (Литовско-Тверская граница существовала во второй половине XIV - начале XVI веков). Некоторые события из "Бориса Годунова", происходили именно в этом месте.

Василевич также отметил, что идея создания нового пушкинского музея в Погорелом Городище уже объединила много единомышленников, а коллекция, собранная для музея, по-настоящему уникальна и ею мог бы гордиться музей любой величины.

ИСТОЧНИК KP.RU