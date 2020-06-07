2020-06-07T12:22:16+03:00
Звезды

Новый пушкинский музей может появиться в Погорелом Городище в ста километрах от Твери

Для музея уже собрана уникальная коллекция
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Идея создания нового пушкинского музея в Погорелом Городище объединила много единомышленников.Идея создания нового пушкинского музея в Погорелом Городище объединила много единомышленников.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В селе Погорелое Городище (Зубцовский район Тверской области, около 100 км от Твери) может появиться новый пушкинский музей.

Для музея уже собрана уникальная коллекция из более 500 экспонатов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгия Василевича.

Георгий Василевич рассказал, что коллекцию начали собирать два года назад поэтесса Карина Филлипова (сейчас её нет в живых) и художник Борис Диодоров.

Изначально они хотели сделать музей не в столице, а в Тверской области, в Погорелом Городище. Дело в том, что именно в этом селе Пушкин когда-то нашёл важный для него документ - грамоту, которая подтверждала, что предки великого поэта сражались на литовской границе, она походила недалеко от Погорелого Городища (Литовско-Тверская граница существовала во второй половине XIV - начале XVI веков). Некоторые события из "Бориса Годунова", происходили именно в этом месте.

Василевич также отметил, что идея создания нового пушкинского музея в Погорелом Городище уже объединила много единомышленников, а коллекция, собранная для музея, по-настоящему уникальна и ею мог бы гордиться музей любой величины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области перевернулась машина, погибла молодая женщина
Новый пушкинский музей может появиться в Погорелом Городище в ста километрах от Твери
Новых летальных исходов от коронавируса на 7 июня 2020 года в Тверской области нет
Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области устроил медведетерапию
В рейтинге способов оплаты проезда в Твери лидирует бакновская карта
Художник Виктор Джокер нарисовал в Твери Царевну-Лебедь и поделился эмоциями
Игорь Руденя подписал закон, запрещающий маленькие рюмочные в жилых домах Тверской области
В Твери машина сбила женщину, перебегавшую дорогу на красный: шокирующее видео
Подробности ДТП с двумя велосипедистами под Тверью: не исключено, что машина их не сбивала
Пропавшая в Твери 16-летняя девушка сама вернулась домой, узнав, что её ищут
В Твери столкнулись три машины, пострадала 13-летняя девочка
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Тверской области
Две 92-летние женщины и 90-летний мужчина из Тверской области выздоровели от коронавируса
Зелёная "десятка" под Тверью сбила двух велосипедистов и скрылась
В Твери пропала шестнадцатилетняя Татьяна Клыкова
В Тверской области 77 человек выздоровели от коронавируса
Тверь присоединилась к акции «Читаем Пушкина вместе»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём русского языка
Весёлый Пушкин в Твери: Программа праздничных мероприятий в честь Дня рождения поэта
На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Водитель на иномарке сбил пенсионерку на велосипеде в Твери
Мужчина позарился на золото сожительницы в Тверской области