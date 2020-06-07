2020-06-07T11:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых летальных исходов от коронавируса на 7 июня 2020 года в Тверской области нет

Но число заболевших растёт
Виктория ТУШКОВА
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Число заболевших коронавирусом по данным на 7 июня в Тверской области составило 2055 человек.Число заболевших коронавирусом по данным на 7 июня в Тверской области составило 2055 человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом по данным на 7 июня в Тверской области составило 2055 человек, это 93 новых случая за минувшие сутки. Показатель побил вчерашний рекорд (вчера было +87 новых инфицированных).

Статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперштаб. По его данным, под наблюдением врачей продолжают оставаться 592 (+86 за минувшие сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 1422 человека (семерых выписали за минувшие сутки). Умер 41 человек (за последние сутки новых смертей нет). Отметим, что это первый день без новых летальных исходов, начиная со 2 июня.

Тестирование населения на коронавирус продолжается. К настоящему моменту проведено 79947 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 907.

По официальным данным, выявляемость коронавируса в регионе повышается за счёт развития диагностической базы. Объёмы тестирования растут.

Статистика коронавируса в Тверской области на 7 июня 2020 поданным сайта стопкоронавирус.рф

Статистика коронавируса в Тверской области на 7 июня 2020 поданным сайта стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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