2020-06-07T10:14:27+03:00
Общество

Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области устроил медведетерапию

Сотрудники биостанции "Чистый лес" показали новое видео своих питомцев из "Мохнатой команды - 2020"
Виктория ТУШКОВА
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Медведетерапия не помешает никому! Фото: стоп-кадр с видео orphan-bear.orgМедведетерапия не помешает никому! Фото: стоп-кадр с видео orphan-bear.org
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И снова в эфире медвежата: Центр спасения медвежат-сирот учёных Пажетновых опубликовал новое видео, назвав его "медведе-терапией".

- Мы надеемся, что каждый раз, когда вы видите наших медвежат, Вы улыбаетесь, а это значит, что медведе-терапия работает! - пишут сотрудники Центра на страничке в соцсети.

Видео следует смотреть со звуком: птицы щебечут, медвежата, похрюкивая и порыкивая, возятся друг с дружкой, исследуют веточки и корешки, ковыряют мох, лазают по деревьям и грызут кору.

Такие ролики о жизни своих питомцев Центр спасения медвежат-сирот публикует регулярно. И это не только услада для наших уставших от ежедневных проблем нервов, но и напоминание об огромной работе, которую ведут учёные.

Заслуженный эколог России Валентин Пажетнов создал уникальную биостанцию "Чистый лес", на которой работает Центр спасения медвежат. Малышей, найденных в разных регионах страны, взращивают по авторской технологии, равной которой больше нет в мире. Благодаря ей медвежата возвращаются в лес совершенно не помня человека.

- Спасение этих медвежат стало возможным только благодаря поддержке неравнодушных людей, - отмечают учёные. - СПАСИБО огромное ВСЕМ, кто принимает участие в судьбе Мохнатой Команды-2020!

А вот и новое видео:

Медведетерапия: Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области опубликовал новое видео, которое заставит улыбнуться. .Съёмки были сделаны в мае. Смотрите со звуком! www.orphan-bear.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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