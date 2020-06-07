В рейтинге способов оплаты проезда в Твери лидирует бакновская карта
Пассажиры Твери предпочитают оплачивать поезд банковской картой: за май 2020 года так было оплачено 59% поездок. А в целом доля безналичных платежей с февраля по май увеличилась на 32%.
Эти данные приводит Правительство Тверской области. Рейтинг средство оплаты таков:
1 место - банковская карта (59% поездок);
2 место - наличная оплата (35,7% поездок в мае оплатили таким способом);
3 место - транспортная карта «Волга» (4,3% поездок)
4 место - QR-код (0,9%)
5 место - оплата абонементом, привязанным к банковской карте (0,1%).
Напомним, в существующей эпидемиологической ситуации по коронавирусу гражданам рекомендовано оплачивать проезд именно с помощью безналичной оплаты.
Как мы оплачиваем проезд. Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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