2020-06-07T09:53:48+03:00
Общество

В рейтинге способов оплаты проезда в Твери лидирует бакновская карта

А вот транспортная карта "Волга" отстаёт, и очень сильно
Виктория ТУШКОВА
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Доля безналичных платежей в тверском транспорте с февраля по май увеличилась на 32%.Доля безналичных платежей в тверском транспорте с февраля по май увеличилась на 32%.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Пассажиры Твери предпочитают оплачивать поезд банковской картой: за май 2020 года так было оплачено 59% поездок. А в целом доля безналичных платежей с февраля по май увеличилась на 32%.

Эти данные приводит Правительство Тверской области. Рейтинг средство оплаты таков:

1 место - банковская карта (59% поездок);

2 место - наличная оплата (35,7% поездок в мае оплатили таким способом);

3 место - транспортная карта «Волга» (4,3% поездок)

4 место - QR-код (0,9%)

5 место - оплата абонементом, привязанным к банковской карте (0,1%).

Напомним, в существующей эпидемиологической ситуации по коронавирусу гражданам рекомендовано оплачивать проезд именно с помощью безналичной оплаты.

Как мы оплачиваем проезд. Графика: ПТО

Как мы оплачиваем проезд. Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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