Художник Виктор Джокер нарисовал в Твери Царевну-Лебедь и поделился эмоциями
Известный тверской граффити-художник Виктор Джокер нарисовал новое граффити, на этот раз – в честь Дня рождения Пушкина, отмечавшегося вчера, 6 июня.
На одной из стен дома №5 по Тверскому проспекту теперь живёт Царевна-лебедь. Процесс создания граффити художник снял на видео, которое опубликовал в соцсети, сопроводив комментарием с благодарностью к друзьям, которые пришли поддержать его в работе.- Сегодня замечательный день, честное слово! – пишет Виктор.
Царевна-лебедь вблизи.Фото: Виктория ТУШКОВА
Граффити авторства Виктора Джокера в Твери немало. Осенью 2019 года он нарисовал улицу на улице: граффити с изображением Трёхсвятской появилось на самой «Трёхе», на стене дома №17.
Трамваи на Коминтерна и портрет рэпера Дэцла близ здания Заксобрания тоже рисовал Виктор, равно как и несколько граффити на тему Великой Отечественной войны, а также печально известный портрет Солженицына на Смоленском переулке.
Художник Виктор Джокер рисует в Твери граффити в честь Дня рождения Пушкина..
ИСТОЧНИК KP.RU