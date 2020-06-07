2020-06-07T09:55:41+03:00
Общество

Художник Виктор Джокер нарисовал в Твери Царевну-Лебедь и поделился эмоциями

Граффити в честь Дня рождения Пушкина украсило одну из стен дома на Тверском проспекте, 5
Виктория ТУШКОВА
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На одной из стен дома №5 по Тверскому проспекту теперь живёт Царевна-лебедь.На одной из стен дома №5 по Тверскому проспекту теперь живёт Царевна-лебедь.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Известный тверской граффити-художник Виктор Джокер нарисовал новое граффити, на этот раз – в честь Дня рождения Пушкина, отмечавшегося вчера, 6 июня.

На одной из стен дома №5 по Тверскому проспекту теперь живёт Царевна-лебедь. Процесс создания граффити художник снял на видео, которое опубликовал в соцсети, сопроводив комментарием с благодарностью к друзьям, которые пришли поддержать его в работе.- Сегодня замечательный день, честное слово! – пишет Виктор.

Царевна-лебедь вблизи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Царевна-лебедь вблизи.Фото: Виктория ТУШКОВА

Граффити авторства Виктора Джокера в Твери немало. Осенью 2019 года он нарисовал улицу на улице: граффити с изображением Трёхсвятской появилось на самой «Трёхе», на стене дома №17.

Трамваи на Коминтерна и портрет рэпера Дэцла близ здания Заксобрания тоже рисовал Виктор, равно как и несколько граффити на тему Великой Отечественной войны, а также печально известный портрет Солженицына на Смоленском переулке.

Художник Виктор Джокер рисует в Твери граффити в честь Дня рождения Пушкина..

ИСТОЧНИК KP.RU

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