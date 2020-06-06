2020-06-06T19:41:34+03:00
Общество

Игорь Руденя подписал закон, запрещающий маленькие рюмочные в жилых домах Тверской области

Спиртное можно будет продавать только в кафе площадью не менее пятидесяти квадратных метров
Виктория ТУШКОВА
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Маленькие рюмочные часто нарушают закон, продавая алкоголь ночью на вынос.Маленькие рюмочные часто нарушают закон, продавая алкоголь ночью на вынос.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал региональный закон, запрещающий работу маленьких рюмочных в жилых домах.

Согласно документу, в регионе запрещается розничная продажа спиртного в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, если площадь заведения меньше 50 квадратных метров. Речь идёт об общей площади зала для обслуживания посетителей - подсобные помещения и другие служебные зоны сюда не входят.

Нормативный размер таких питейных заведений установлен Федеральным законом: площадь должна быть не менее 20 квадратных метров. Но у регионов есть право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения.

В Тверской области антиалкогольные ограничения регулирует закон "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Тверской области". Подписанные губернатором изменения в него были приняты 28 мая 2020 года на заседании областного парламента - Законодательного собрания Тверской области.

Мнения о том, что требования к "наливайкам", работающим в жилых домах, необходимо ужесточить, звучали не раз. Подобные питейные заведения, "шифруясь" под кафе, обходят закон, продавая в ночное время посетителям спиртное на вынос. При этом они не только нарушают правила продажи алкоголя, но и мешают жителям домов, в которых расположены. У входа в подобные точки нередки драки и шум.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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