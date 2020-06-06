В Твери машина сбила женщину, перебегавшую дорогу на красный: шокирующее видео

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:58:43+03:00

Стоп-кадр с видео УГИБДД МВД РФ по Тверской области.

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Трагическое видео обнародовала региональная Госавтоинспекция: в Твери на пересечение улиц Орджоникизе и Склизкова автомобиль (автовышка с люлькой) сбил женщину. Женщина перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Шёл плотный поток машин, женщина выскочила перед автолюлькой внезапно, и у водителя вряд ли был шанс избежать наезда.

По информации ГИБДД по Тверской области женщина (1978 года рождения) госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой тяжёлой стадии, переломом лобной кости.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов к благоразумию, осторожности и просит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: минута спешки может стоить жизни. Не рискуйте напрасно и не подавайте плохого примера своим детям.

По просьбе ГИБДД по Тверской области "КП"-Тверь" публикует шокирующее видео ДТП на перекрёстке Орджоникизе и Склизкова:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/783507" frameborder="0"></iframe> ГИБДД Твери призывает пешеходов соблюдать правила (шокирующее видео).

ИСТОЧНИК KP.RU