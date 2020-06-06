Подробности ДТП с двумя велосипедистами под Тверью: не исключено, что машина их не сбивала

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:34:56+03:00

Водитель, пенсионер 70-ти лет, уверяет, что не сбивал велосипедистов. Фото: Ольга Крыльцова

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В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП с двумя велосипелистами, произошедшего 6 июня: есть вероятность, что машина их не сбивала.

Напомним, сегодня, 6 июня, в Калининском районе на автодороге Тверь-Лотошино произошла дорожная авария. Тёмно-зелёный втомобиль ВАЗ 2110 сбил двух велосипедистов и скрылся. По крайней мере именно так велосипедисты обрисовали ситуацию сотрудникам Госавтоинспекции.

Позднее сотрудники ГИБДД нашли водителя "десятки" и осмотрели машину. На ней не оказалось ни одной царапины, а водитель, пенсионер 70-ти лет, уверял, что не сбивал велосипедистов.

В областной ГИБДД не исключают, что велосипедисты могли оговорить водителя машины. Есть предположение, что они столкнулись сами и повредили довольно дорогие велосипеды, после чего решили представить всё как описанную выше аварию.

Точная картина пока не установлена, ведётся проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU