2020-06-06T16:15:47+03:00
Происшествия

Пропавшая в Твери 16-летняя девушка сама вернулась домой, узнав, что её ищут

Девушка была у своего знакомого
Виктория ТУШКОВА
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По факту пропажи девушки была инициирована доследственная проверка.По факту пропажи девушки была инициирована доследственная проверка.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Нашлась 16-летняя Татьяна Клыкова, пропавшая в Твери в пятницу, 5 июня. Девушка сама вернулась домой, узнав, что её разыскивают.

Напомним, утром 5 июня девушка ушла из дома и не вернулась. На утро 6 июня о её местонахождении ничего не было известно. На место, где последний раз видели Татьяну, выезжали следователи СК, опрашивали родных. Была инициирована доследственная проверка, начались поисковые мероприятия.

Сегодня, 6 июня, днём девушка самостоятельно вернулась домой. В интернете она увидела информацию о том, что её ищут.

- Установлено, что она находилась у своего знакомого в гостях, противоправных действий в отношении неё во время отсутствия не совершено, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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