В Твери столкнулись три машины, пострадала 13-летняя девочка
Угрозы для её жизни нет
Авария произошла на Петербургском шоссе в районе дома 117.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Твери на Петербургском шоссе в районе дома 117 столкнулись три машины. Авто въехали друг в друга "паровозиком".
По информации областной Госавтоинспекции, автомобиль "Ниссан" въехал в "Рено Логан", ехавший перед ним. От удара "Логан" догнал впередиидущий "Рено Сценик" и врезался в него.
В ДТП пострадали два пассажира "Рено Логан". Одна из них - 13-летняя девочка. Она ехала на заднем сидении и была пристёгнута ремнём безопасности. В ГИБДД сообщают, что угрозы для жизни пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU