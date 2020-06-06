В Твери столкнулись три машины, пострадала 13-летняя девочка

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:38:46+03:00

Угрозы для её жизни нет

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В Твери на Петербургском шоссе в районе дома 117 столкнулись три машины. Авто въехали друг в друга "паровозиком".

По информации областной Госавтоинспекции, автомобиль "Ниссан" въехал в "Рено Логан", ехавший перед ним. От удара "Логан" догнал впередиидущий "Рено Сценик" и врезался в него.

В ДТП пострадали два пассажира "Рено Логан". Одна из них - 13-летняя девочка. Она ехала на заднем сидении и была пристёгнута ремнём безопасности. В ГИБДД сообщают, что угрозы для жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU