2020-06-06T14:52:20+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Тверской области

Непогода задержится в некоторых районах до вечера
Виктория ТУШКОВА
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Грозы надвигаются на Тверскую область.Грозы надвигаются на Тверскую область.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде: "В ближайшие 1-3 часа в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе порывами до 17 м/с", - гласит сообщение.

Такая погодная картина может сохраниться до вечера. Напомним, о возможных грозах и ливневых дождях предупреждала нас и доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. Грозы в регион пришли вместе с потеплением, вызванным отступлением с территории Тверской области циклонов.

Во время грозы и при сильном ветре необходимо соблюдать осторожность, а по возможности - находиться дома.

В случае чрезвычайной ситуации - звоните в МЧС: 101,112, телефон доверия: 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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