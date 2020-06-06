Две 92-летние женщины и 90-летний мужчина из Тверской области выздоровели от коронавируса
В Тверской области от коронавируса выздоровели две женщины в возрасте 92-х лет. Одна из них - жительница Твери, другая - Конаковского района.
Статистикой коронавируса среди людей "серебряного возраста" поделилось областное Правительство. Самый возрастной среди вылечившихся мужчин – пациент девяноста лет из города Удомли. Его лечили в удомельской центральной медсанчасти № 141.
В целом в нашем регионе пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших. Коронавирус особенно опасен для них из-за ослабленного здоровья и наличия хронических заболеваний.
Напомним, по данным на 6 июня в Тверской области подтверждено 87 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 1962. Выздоровели с начала пандемии 1415 человек, из них 77 за последние сутки. Умер 41 человек (двое - за последние сутки).
ИСТОЧНИК KP.RU
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