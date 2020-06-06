2020-06-06T14:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Две 92-летние женщины и 90-летний мужчина из Тверской области выздоровели от коронавируса

Среди всех заболевших примерно четверть - пожилые пациенты
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Трёх пациентов старше 90 лет вылечили от коронавируса в Тверской области.Трёх пациентов старше 90 лет вылечили от коронавируса в Тверской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области от коронавируса выздоровели две женщины в возрасте 92-х лет. Одна из них - жительница Твери, другая - Конаковского района.

Статистикой коронавируса среди людей "серебряного возраста" поделилось областное Правительство. Самый возрастной среди вылечившихся мужчин – пациент девяноста лет из города Удомли. Его лечили в удомельской центральной медсанчасти № 141.

В целом в нашем регионе пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших. Коронавирус особенно опасен для них из-за ослабленного здоровья и наличия хронических заболеваний.

Напомним, по данным на 6 июня в Тверской области подтверждено 87 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 1962. Выздоровели с начала пандемии 1415 человек, из них 77 за последние сутки. Умер 41 человек (двое - за последние сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери столкнулись три машины, пострадала 13-летняя девочка
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Тверской области
Две 92-летние женщины и 90-летний мужчина из Тверской области выздоровели от коронавируса
Зелёная "десятка" под Тверью сбила двух велосипедистов и скрылась
В Твери пропала шестнадцатилетняя Татьяна Клыкова
В Тверской области 77 человек выздоровели от коронавируса
Тверь присоединилась к акции «Читаем Пушкина вместе»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём русского языка
Весёлый Пушкин в Твери: Программа праздничных мероприятий в честь Дня рождения поэта
На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Водитель на иномарке сбил пенсионерку на велосипеде в Твери
Мужчина позарился на золото сожительницы в Тверской области