2020-06-06T13:13:21+03:00
Происшествия

Зелёная "десятка" под Тверью сбила двух велосипедистов и скрылась

Состояние пострадавших уточняется
Виктория ТУШКОВА
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Велосипедистов сбили на автодороге Тверь-ЛотошиноВелосипедистов сбили на автодороге Тверь-ЛотошиноФото: Ольга СУПОНЕВА
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В калининском районе на автодороге Тверь-Лотошино автомобиль ВАЗ 2110 сбил двух велосипедистов.

Авария произошла сегодня, 6 июня, в 12:15. По сообщению Управления ГИБДД по Тверской области, тёмно-зелёная "десятка" переезжала дорогу Лебедево - Курово.

Сбив двух велосипедистов, машина скрылась с места ДТП. Точной информации о диагнозах и состоянии пострадавших сейчас нет.

Напомним, вчера, 5 июня, произошло сразу два ДТП с велосипедистами. Мотоциклист сбил десятилетнюю девочку на велосипеде в деревне Мста Удомельского городского округа. А в районе дома №22 на Московском шоссе в Твери "Тойота Камри" наехала на 66-летнюю женщину-велосипедистку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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