В Твери пропала шестнадцатилетняя Татьяна Клыкова

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери пропала юная девушка - 16-летняя Татьяна Клыкова. Сообщение о её исчезновении поступило в следственные органы в пятницу, 5 июня.

Утром 5 июня девушка ушла из дома, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. На место, где последний раз видели Татьяну, выезжали следователи следственного управления Следственного комитета по Тверской области. Никакой информации о совершении в отношении девушки преступления они не обнаружили.

Татьяну продолжают искать. Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Татьяна Клыкова или что с нею произошло, просят сообщить в региональное следственное управление СК РФ по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU