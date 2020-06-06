2020-06-06T12:25:23+03:00
Происшествия

В Твери пропала шестнадцатилетняя Татьяна Клыкова

Проводится доследственная проверка
Виктория ТУШКОВА
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Татьяна Клыкова 2003 года рождения пропала в Твери. Фото: СУ СК по Тверской областиТатьяна Клыкова 2003 года рождения пропала в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области
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В Твери пропала юная девушка - 16-летняя Татьяна Клыкова. Сообщение о её исчезновении поступило в следственные органы в пятницу, 5 июня.

Утром 5 июня девушка ушла из дома, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. На место, где последний раз видели Татьяну, выезжали следователи следственного управления Следственного комитета по Тверской области. Никакой информации о совершении в отношении девушки преступления они не обнаружили.

Татьяну продолжают искать. Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Татьяна Клыкова или что с нею произошло, просят сообщить в региональное следственное управление СК РФ по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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