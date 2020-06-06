В Тверской области 77 человек выздоровели от коронавируса

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:03:33+03:00

На 6 июня в Тверской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под наблюдением врачей продолжают оставаться 506 человек

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В Тверской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса COVID-19. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число заболевших на 6 июня составило 1962.

По данным регионального оперштаба, под наблюдением врачей продолжают оставаться 506 человек (+8 за минувшие сутки).

Выздоровели от коронавируса на сегодняшний день - 1415 человек, за минувшие сутки выписаны 77 человек.

Умер по причине COVID-19 на утро 6 июня 41 человек. Два человека из этого числа скончались за последние сутки. Отметим, что число умерших от коронавируса в нашем регионе стабильно увеличивается со 2 июня.

С начала эпидемии в Тверской области проведено 79040 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки сделано 1781 исследование.

Большинство случаев коронавируса приходится на Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы:

Тверь - 695, Кимры - 421, Конаковский район - 185, Лихославльский район - 154.

Статистика коронавируса в Тверской области на 6 июня 2020 года по данным сайта стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU