Тверь присоединилась к акции «Читаем Пушкина вместе»

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:08:20+03:00

«Читаем Пушкина вместе» - к акции присоединилась Тверь. Фото: стоп-кадр с видео ПТО.

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В день 221-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Тверская область присоединилась к Всероссийской акции «Читаем Пушкина вместе».

Произведения гения русской словесности читают губернатор Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны: Иван Кладкевич, Спартак Сычёв и Мария Потапова, директор областной картинной галереи Татьяна Куюкина, исполняющая обязанности ректора ТвГУ Людмила Скаковская, а также тверские актёры, деятели культуры и, конечно, дети.

Кроме этого, сегодня, 6 июня, в Твери проходят выставки, спектакли и другие мероприятия, посвящённые великому поэту и русскому языку. Из-за эпидемической ситуации по коронавирусу все они организованы онлайн.

В социальных сетях Тверской картинной галереи можно посмотреть видеосюжет из пушкинского цикла «Повести Белкина» и увидеть очередной «Арт дня». Сегодня это«Портреты тверских знакомцев Пушкина».

День русского языка в Тверской области: акция Читаем Пушкина вместе ..

ИСТОЧНИК KP.RU