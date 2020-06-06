Тверь присоединилась к акции «Читаем Пушкина вместе»
В день 221-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Тверская область присоединилась к Всероссийской акции «Читаем Пушкина вместе».
Произведения гения русской словесности читают губернатор Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны: Иван Кладкевич, Спартак Сычёв и Мария Потапова, директор областной картинной галереи Татьяна Куюкина, исполняющая обязанности ректора ТвГУ Людмила Скаковская, а также тверские актёры, деятели культуры и, конечно, дети.
Кроме этого, сегодня, 6 июня, в Твери проходят выставки, спектакли и другие мероприятия, посвящённые великому поэту и русскому языку. Из-за эпидемической ситуации по коронавирусу все они организованы онлайн.
В социальных сетях Тверской картинной галереи можно посмотреть видеосюжет из пушкинского цикла «Повести Белкина» и увидеть очередной «Арт дня». Сегодня это«Портреты тверских знакомцев Пушкина».
День русского языка в Тверской области: акция Читаем Пушкина вместе ..
ИСТОЧНИК KP.RU