Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём русского языка

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:47:18+03:00

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Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём русского языка, который отмечается ежегодно 6 июня, в День рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

- Сегодня день рождения великого сына России, поэта Александра Сергеевича Пушкина. Оставив после себя выдающееся наследие, он открывал для всего мира богатство русского языка, широту русской души и самобытную культуру нашей Родины, - сказал глава региона.

Игорь Руденя отметил, что творчество Пушкина, с которым мы начинаем знакомиться с самых ранних лет, раскрывает перед нами всю красоту родного языка и знакомит с многовековыми ценностями нашего народа.

- Уверен, что Верхневолжье всегда останется хранителем русского языка и великой культуры нашего Отечества, - добавил губернатор.

Напомним, в 2020 году отмечается 221-я годовщина со дня рождения Пушкина. К этому дню тверские учреждения культуры приготовили различные онлайн программы: викторины, спектакли, выставки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU