Весёлый Пушкин в Твери: Программа праздничных мероприятий в честь Дня рождения поэта

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:09:53+03:00

Великий поэт бывал в Тверских краях не менее 30 раз. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В городе пройдут выставки, спектакли, квесты и лекции в честь 221-й годовщины со дня рождения Пушкина и Дня русского языка

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Сегодня, 6 июня, мы празднуем 221-ю годовщину со дня рождения гения русской словесности Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка.

Знатоки истории и литературы говорят, что великий поэт бывал в Тверских краях не менее 30 раз. Он останавливался в Торжке, Старице, Бернове, Грузинах. Седьмая глава Евгения Онегина была написана им именно на тверской земле. А о его отзыве на кулинарию в гостинице "Гальяни" (она располагалась в Твери на улице Скорбященской, ныне - улица Андрея Дементьева) и напоминать не стоит: вся Россия знает, где были самые вкусные "с пармазаном макарони" и яичница.

В честь 221-й годовщины со дня рождения поэта в Твери подготовлено немало мероприятий, в том числе - спектакль "Весёлый Пушкин".

Все мероприятия пройдут онлайн из-за эпидемической ситуации по коронавирусу. Но планы довольно разнообразные: творческие проекты - викторины, квесты, марафоны - в режиме онлайн с 9:00 до 18:00.

Виртуальный мини-спектакль «Весёлый Пушкин» запланирован к показу в полдень на страничке Тверской библиотеки имени Герцена. Там же состоится и «Прогулка с Пушкиным» - онлайн-экскурсия по пушкинским местам Твери.

В социальных сетях Тверской картинной галереи можно посмотреть видеосюжет из пушкинского цикла «Повести Белкина» и увидеть очередной «Арт дня». Сегодня это«Портреты тверских знакомцев Пушкина».

Чтение отрывков из произведений великого поэта состоится в 14:00 на страничке библиотеки имени Дрожжина.

Виртуальный литературный урок проведёт в 15:00 Библиотека семейного чтения на Соминке.

Поэтический вечер «Солнце русской поэзии» состоится в 18:00 на страничке Подростково-молодёжного центра Твери.

"Шесть сказок" - летний мультпарад запланирован на 16:00 на страничке ДК посёлка Сахарово.

Кино-клуб "Ретро" в 18:00 там же покажет "Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях".

И это далеко не всё. Знакомьтесь с полной программой мероприятий здесь.

А самое интересное о великом русской поэте вы можете прочитать в ДОСЬЕ KP.RU: Великий Пушкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU