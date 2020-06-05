На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:24:09+03:00

Они будут ходить в Лебедево и на Дмитрово-Черкассы

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6 июня жители Тверской области, вместе со всеми верующими христианами отметят православный церковный праздник - родительскую субботу.

По случаю этого дня в Твери для удобства горожан будет запущено три дополнительных автобусных маршрута, на которых можно будет без пересадок доехать до кладбищ.

Это автобусы: №154-К "Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка", №177-К "Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал", №222-К "Пролетарка – Лебедево".

"Транспорт Верхневолжья" напоминает пассажирам, что в общественном транспорте рекомендовано соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом, использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU