На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ
6 июня жители Тверской области, вместе со всеми верующими христианами отметят православный церковный праздник - родительскую субботу.
По случаю этого дня в Твери для удобства горожан будет запущено три дополнительных автобусных маршрута, на которых можно будет без пересадок доехать до кладбищ.
Это автобусы: №154-К "Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка", №177-К "Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал", №222-К "Пролетарка – Лебедево".
"Транспорт Верхневолжья" напоминает пассажирам, что в общественном транспорте рекомендовано соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом, использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU