2020-06-05T19:24:09+03:00
Общество

На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ

Они будут ходить в Лебедево и на Дмитрово-Черкассы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери запустят три дополнительных маршрута Фото: ПТОВ Твери запустят три дополнительных маршрута Фото: ПТО
Изменить размер текста:

6 июня жители Тверской области, вместе со всеми верующими христианами отметят православный церковный праздник - родительскую субботу.

По случаю этого дня в Твери для удобства горожан будет запущено три дополнительных автобусных маршрута, на которых можно будет без пересадок доехать до кладбищ.

Это автобусы: №154-К "Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка", №177-К "Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал", №222-К "Пролетарка – Лебедево".

"Транспорт Верхневолжья" напоминает пассажирам, что в общественном транспорте рекомендовано соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом, использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На родительскую субботу в Твери пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Водитель на иномарке сбил пенсионерку на велосипеде в Твери
Мужчина позарился на золото сожительницы в Тверской области
В Тверской области в земли лесного фонда переведено более 1600 гектар
Тверь украсили вертикальные цветочные конструкции
В Тверской области мужчины не смогли угнать иномарку и сожгли её
В Тверской области заработала "горячая линия" по вопросам детского отдыха
В Тверской области 57-летний педофил изнасиловал маленькую девочку
Портрет тверского алиментщика составили судебные приставы
В Твери девочка выбежала на дорогу и попала под машину
Житель Твери больше полугода прятал под домом тело убитого мужчины
Ботанический сад в Твери вновь закрыли для посетителей
В Тверской области мотоциклист сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
Получить единовременную выплату хотят уже более 106 тысяч семей Тверской области
Северный обход Твери построят за два года
Губернатор помог волонтерам сажать деревья у нового детсада в Твери
В Конаковском районе Тверской области две девочки пострадали в ДТП
Жителя Тверской области будут судить за дачную кражу
Сотрудники обокрали Тверской вагонзавод на семь миллионов рублей
В Тверской области растёт количество больных коронавирусом
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Тверской области
В преддверии выходных спасатели мониторят торфяные месторождения в Тверской области
В трех аптеках Тверской области не нашлось "Тетрациклина" и "аскорбинки"