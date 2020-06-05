Водитель на иномарке сбил пенсионерку на велосипеде в Твери

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:56:01+03:00

Пенсионерка на велосипеде попала под машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 5 июня, в районе дома №22 на Московском шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", выезжая с набережной Реки Лазури на Московское шоссе, наехал на 66-летнюю женщину-велосипедистку.

Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Пострадавшая пенсионерка отделелась ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU