Водитель на иномарке сбил пенсионерку на велосипеде в Твери
Угрозы жизни нет
Пенсионерка на велосипеде попала под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 5 июня, в районе дома №22 на Московском шоссе в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Камри", выезжая с набережной Реки Лазури на Московское шоссе, наехал на 66-летнюю женщину-велосипедистку.
Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Пострадавшая пенсионерка отделелась ушибами.
ИСТОЧНИК KP.RU