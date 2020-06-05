Мужчина позарился на золото сожительницы в Тверской области
Ущерб составил 12 тысяч рублей
Ущерб от кражи украшений составил 12 000 рублейФото: Анна КОЛГАНОВА
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В полицию обратилась 54-летняя жительница Ржевского района и сообщила, что из её дома похищены ювелирные украшения. Ущерб составил 12 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершил 40-летний сожитель потерпевшей. В день происшествия злоумышленник пришел к женщине, а когда хозяйка вышла в другу комнату, забрал украшения.
Похищенное фигурант сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU