2020-06-05T17:48:32+03:00
Общество

В Тверской области в земли лесного фонда переведено более 1600 гектар

Речь идет об участках в двух муниципалитетах региона
Александр ЖМУЛИН
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В регионе площадь леса за счет двух новых участков увеличилась на 1622,5 га.В регионе площадь леса за счет двух новых участков увеличилась на 1622,5 га.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Губернатор Игорь Руденя провел заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве региона. Его итогом стало одобрение перевода двух участков из земель запаса в лесной фонд.

Это более 547,5 га в Осташковском городском округе и 1075 га в Торопецком районе. Таким образом, площадь леса Тверской области увеличится на 1622,5 га.

По итогам 2019 года в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.

Добавим, что регионе до 1 июля продлен особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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