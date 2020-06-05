В Тверской области в земли лесного фонда переведено более 1600 гектар
Губернатор Игорь Руденя провел заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве региона. Его итогом стало одобрение перевода двух участков из земель запаса в лесной фонд.
Это более 547,5 га в Осташковском городском округе и 1075 га в Торопецком районе. Таким образом, площадь леса Тверской области увеличится на 1622,5 га.
По итогам 2019 года в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га.
Добавим, что регионе до 1 июля продлен особый противопожарный режим. Предусмотрен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков. Посещение лесов не ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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