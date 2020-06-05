Тверь украсили вертикальные цветочные конструкции

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:41:57+03:00

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В Твери специалисты МБУ "Зеленстрой" продолжают высаживать цветники и благоустраивать зеленые зоны города.

В первые дни лета у центральных входов в парки и скверы - на проспекте Победы, площади Ленина, Тверском проспекте, Комсомольской площади - появились вертикальные цветочные конструкции. Всего по городу их установят 75 и оформят рассадой сурфинии и герани.

На сегодняшний день в городе обустроено более 1350 квадратных метров цветников, в том числе - на откосе набережной Степана Разина, площади Ленина, Тверском проспекте, Тверской и Комсомольской площадях и др. Всего будет высажено более 3 500 квадратных метров цветников. Их украсят бархатцы, бегония, колеус, сальвия, цинерария, агератум, циния и другие цветочные растения.

До конца июня работы по озеленению будут завершены, далее уход за цветниками и газонами будет проходить в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU