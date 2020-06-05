В Тверской области заработала "горячая линия" по вопросам детского отдыха

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:18:14+03:00

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Роспотребнадзор по Тверской области сообщает, что с 5 по 19 июня в Управлении организована тематическая "горячая линия" по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха.

Специалисты предоставят консультации по телефону: (4822) 42-28-80 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU