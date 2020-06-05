В Тверской области 57-летний педофил изнасиловал маленькую девочку
В полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Редкино Конаковского района и сообщила, что мужчина, который оказывал ей помощь по хозяйству, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области, вместе с коллегами из Конаковского и Талдомского районов, задержали ранее не судимого 57-летнего жителя Талдома.
Конаковским МСО СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU