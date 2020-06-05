2020-06-05T17:01:26+03:00
Происшествия

В Тверской области 57-летний педофил изнасиловал маленькую девочку

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области 57-летний мужчина изнасиловал маленькую девочкуВ Тверской области 57-летний мужчина изнасиловал маленькую девочкуФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Редкино Конаковского района и сообщила, что мужчина, который оказывал ей помощь по хозяйству, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области, вместе с коллегами из Конаковского и Талдомского районов, задержали ранее не судимого 57-летнего жителя Талдома.

Конаковским МСО СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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