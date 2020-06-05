2020-06-05T16:41:31+03:00
Общество

Портрет тверского алиментщика составили судебные приставы

Специалисты проанализировали статистику и рассказали, кто чаще всего имеет долги по алиментам
Виктория ТУШКОВА
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Большинству тверских алиментщиков от 30 до 42 лет.Большинству тверских алиментщиков от 30 до 42 лет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Среднестатистический должник-алиментщик из Тверской области – это мужчина 30 - 42 лет. Таких у нас более 5 тысяч.

- Анализ показывает, что должники в возрасте от 30 до 54 лет наиболее социально ответственны в своих обязательствах, на них более эффективно воздействуют меры принудительного взыскания, - отмечают в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Две трети из этих должников имеют источник дохода. Удержания в счёт неоплаченных алиментов производятся из их зарплаты. И около трети из всех алиментщиков данной возрастной категории имеют машины, что даёт ещё одну возможность воздействовать на них, ведь транспортное средство за долги могут законно отобрать.

- Наложение ареста на имущество должника с целью последующей его реализации помогает восстановить нарушенное право ребёнка на алименты, - уточняют приставы.

Ещё 235 жителей Тверской области, все они мужчины, являются алиментщиками более солидной возрастной категории. Им от 54 до 66 лет. Около половины из них работают или получают пенсию. Из этих доходов и происходят взыскания. С остальными ведётся работа.

С января по май 2020 года судебные приставы Тверской области взыскали более 105 миллионов рублей по неуплаченным алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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