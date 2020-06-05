В Твери девочка выбежала на дорогу и попала под машину

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 5 июня в районе дома №44 по улице Паши Савельевой в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендай Матрикс", наехала на 10-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть.

С переломом голеностопного сустава пострадавшую доставили в больницу. Водитель трезвая.

ИСТОЧНИК KP.RU