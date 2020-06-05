2020-06-05T16:09:12+03:00
Происшествия

Житель Твери больше полугода прятал под домом тело убитого мужчины

Труп под грунтом обнаружили следователи
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело убитого под домом обнаружили следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской областиТело убитого под домом обнаружили следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери сотрудники Следственного комитета обнаружили тело мужчины, безвестно пропавшего в 2019 году.

В рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ в ноябре прошлого года по подозрению в убийстве был задержан гражданин Республики Узбекистан.

Находясь под стражей, фигурант рассказал, что 27 октября 2019 года на Мигаловском мосту он поругался со своим знакомым, 1993 года рождения, и перекинул мужчину через перила в воду. Акваторию обследовали водолазы, но тело так и не нашли. Осмотры прилегающей территории к дому на улице Черкасской в Твери также не дали результата.

2 июня 2020 года следователи и криминалисты повторно осморели территорию дома и приусадебного участка. В результате поисков, в жилище фигуранта, под грунтом, на глубине 40 см обнаружено тело потерпевшего, завернутое в черный пакет, а также документы погибшего.

- В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи нашли под грунтом дома тело убитого мужчины в Твери.ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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