Житель Твери больше полугода прятал под домом тело убитого мужчины
В Твери сотрудники Следственного комитета обнаружили тело мужчины, безвестно пропавшего в 2019 году.
В рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ в ноябре прошлого года по подозрению в убийстве был задержан гражданин Республики Узбекистан.
Находясь под стражей, фигурант рассказал, что 27 октября 2019 года на Мигаловском мосту он поругался со своим знакомым, 1993 года рождения, и перекинул мужчину через перила в воду. Акваторию обследовали водолазы, но тело так и не нашли. Осмотры прилегающей территории к дому на улице Черкасской в Твери также не дали результата.
2 июня 2020 года следователи и криминалисты повторно осморели территорию дома и приусадебного участка. В результате поисков, в жилище фигуранта, под грунтом, на глубине 40 см обнаружено тело потерпевшего, завернутое в черный пакет, а также документы погибшего.
- В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.
Следователи нашли под грунтом дома тело убитого мужчины в Твери.ВИДЕО: СУ СК РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU