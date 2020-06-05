2020-06-05T14:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Ботанический сад в Твери вновь закрыли для посетителей

Соответствующий приказ был подписан 5 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Ботанический сад зкрыли для посетителей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"Ботанический сад зкрыли для посетителей Фото: vk.com/"Ботанический сад. Тверь"
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Ботанический сад в Твери вновь закрыли для посетителей. Соответствующий приказ был подписан 5 июня администрацией Тверского госуниверситета.

Об открытии территории сада для прогулок стало известно 3 июня. Сообщалось, что он будет работать в ограниченном режиме и со строгим соблюдением средств защиты.

Однако, в тот же день руководству сада поступил звонок из Департамента потребительского рынка администрации Твери с указанием на нарушение постановления губернатора.

Напомним, с 17 марта в Тверской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности, действует ряд ограничений, в частности, на посещение мест массового отдыха горожан, парков, скверов, спортивных и детских площадок и др.

- Ботанический сад - это ни разу не общественный парк. Серьезно и осторожно мы подходили к частичному открытию парка сада, понимая все риски и всю серьезность ситуации с коронавирусом, - возмущаются работники сада и приносят извинения, что не смогли сдержать обещания перед жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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