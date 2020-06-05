Ботанический сад в Твери вновь закрыли для посетителей
Ботанический сад в Твери вновь закрыли для посетителей. Соответствующий приказ был подписан 5 июня администрацией Тверского госуниверситета.
Об открытии территории сада для прогулок стало известно 3 июня. Сообщалось, что он будет работать в ограниченном режиме и со строгим соблюдением средств защиты.
Однако, в тот же день руководству сада поступил звонок из Департамента потребительского рынка администрации Твери с указанием на нарушение постановления губернатора.
Напомним, с 17 марта в Тверской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности, действует ряд ограничений, в частности, на посещение мест массового отдыха горожан, парков, скверов, спортивных и детских площадок и др.
- Ботанический сад - это ни разу не общественный парк. Серьезно и осторожно мы подходили к частичному открытию парка сада, понимая все риски и всю серьезность ситуации с коронавирусом, - возмущаются работники сада и приносят извинения, что не смогли сдержать обещания перед жителями города.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»